Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vaka artışlarıyla ilgili flaş açıklama: 40 katına çıktı! Yeniden kapanma olacak mı?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarının artışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı." ifadelerini kullandı. Koca, "Yeniden kapanma olacak mı?" sorusuna da cevap verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Avrupa'daki Kovid-19 dalgasını Türkiye'nin 4-5 hafta önce görmeye başladığını belirtti.
VAKALAR 40 KATINA ÇIKTI
Şu dönem, günlük vaka sayısında Almanya, İtalya, Fransa gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde 100 binleri geçen vakaların görüldüğünü ifade eden Koca, "Bizde ise giderek artan bir vaka sayısı olduğunu görüyoruz. Vaka sayısının artışıyla birlikte hastane yükü aynı oranda artmıyor. Vaka sayısı artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz." diye konuştu.
TURKOVAC AŞISI ÖNERİSİ
Vatandaşların bu dönemde hatırlatıcı güncel dozlarını mutlaka yaptırmalarını, özellikle 50 yaş üstü, kritik, riskli olanların aşıyı hassasiyetle uygulamalarını önemsediklerini vurgulayan Koca, "Bir de yine riskli, 50 yaş üstü, kronik hastalığı, ek hastalığı olan kişilerin de kalabalık ortamlarda maskelerini her zaman olduğu gibi takmalarını ısrarla öneriyoruz. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın TURKOVAC aşısını olmayı önemsemelerini isterim. Yerli aşımız oldukça etkili. Sonuçlarından memnunuz. TURKOVAC tercihinde ve önerisinde hassasiyet gösterelim." açıklamasında bulundu.
Kovid-19'la mücadelede elde edilen sonuçlara işaret eden Koca, şunları kaydetti:
"Kalabalık ortamlarda riskli isek maskeyi takmamız gerektiğini, eğer kendimizde üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi mevcut ise başkasına bulaştırmamak için maskeyi zaten takmak gerektiğini biliyoruz. Riskli olan kişilerin eğer bir belirti varsa erken dönemde testlerini yaptırıp, eğer pozitifse o durumda ek hastalığı varsa ilaca başlama durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla elimizde ilacımız var, aşımız var. Kişisel tedbirlere uyarak Kovid'le yaşamayı artık öğrendik. Kovid bitti mi? Bitecek mi? Bitmeyecek. Bir influenza gibi düşünün. Zaten son dönemde de belirtileri grip benzeri seyrediyor. Daha çok boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateşle seyrediyor ve beraberinde de kas ağrılarını görüyoruz. Ağır influenza tablosu gibi gelişiyor. Ama ek hastalığı olanlarda bu belirtiler daha belirgin, hastaneye yatışa kadar giden sonuçlara sebep olabiliyor. Onun için biraz daha dikkatli olmamız lazım."
YENİDEN KAPANMA OLACAK MI?
Yeni yoğun bakımlar açılmasının söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine Koca, "Hayır, şu an yenilerin açılması gibi bir durum yok. Panik havası yok ama biz bundan sonra tedbirlere devam ederek Kovid'le birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini biliyoruz. Nerede maske takılması gerektiğini, nerede kendimizi korumamız gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam." ifadesini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 19 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste: Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? Benzin indirimi sonrası...
- YKS tercih kılavuzu 2022 son dakika | 2 yıllık (ön lisans) bölümler kontenjan, taban puanları, başarı sıralaması sorgulama!
- Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 EGM PA bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İl içi açıklayan iller: 2022 öğretmen il içi yer değiştirme sonuçlarına nereden bakılır? MEB atama tayin sonuçları sorgulama!
- İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- LGS okul tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih sonuçları yerleştirme ne zaman belli olacak? MEB takvimi
- KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi? Yeni düzenleme öncesi KYK kredi borcunu ödeyenler fark ödemesi alacak mı?
- KYK ana para sorgulama: e-Devlet KYK borcu sorgulama nasıl yapılır? Öğrenim kredisi ana para ne kadar?
- SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme takvimi: 2022 emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak? SGK açıkladı!
- Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Temmuz 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?
- DGS sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM tarih verdi! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- Kabine Toplantısı son dakika: KYK borcu silinecek mi? KYK kredi borçları yapılandırılacak mı, af var mı? Yeni düzenleme nedir?