19 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez'i öldüren şüpheli çelik yelekle adliyede

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez'i öldüren şüpheli çelik yelekle adliyede

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.07.2022
ABONE OL
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez’i öldüren şüpheli çelik yelekle adliyede

Trabzon’un Of ilçesinde dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez’i (59), tabancayla vurarak öldüren Fatih U. (53), güvenlik gerekçesiyle gözaltında tutulduğu Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA