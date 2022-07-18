KYK borcu faizleri silinecek mi? Düzenleme nasıl olacak? Gözler Kabine Toplantısı’nda! Başkan Erdoğan açıklayacak | İşte masadaki formüller

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik edecek.

Milyonlarca gencin gözü kulağı KYK kredi borçlarıyla ilgili yapılacak düzenlemede. Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili çalışmalarını 2022-2023 akademik yılı güz dönemine yetişecek şekilde tamamladı. Peki, KYK kredi borcu faizleri tamamen silinecek mi ya da bir yapılandırma mı olacak?

Detaylar, Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşmasıyla netlik kazanacak.

Öğrencilere ve gençlere verilen birçok desteğin yanı sıra kredilerle ilgili duruma çözüm arayan AK Parti hükümetinin kredi faizleriyle ilgili önemli bir adım atması bekleniyor.