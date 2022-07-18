KYK borcu faizleri silinecek mi? Düzenleme nasıl olacak? Gözler Kabine Toplantısı'nda! Başkan Erdoğan açıklayacak | İşte masadaki formüller
Milyonlarca genç Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları için yeni bir düzenleme bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saraçhane Meydanı'ndaki 15 Temmuz anma programında yaptığı konuşmada, KYK müjdesi için de ilk Kabine Toplantısını işaret etti. Öğrencilerin eğitimine olan net desteğin sürmesi için faizlerin silinmesi öğrencilerin yalnızca ana parayı ödemesi gündemde. Yeni kredi alacaklar için ise farklı formüller değerlendiriliyor. Peki, KYK kredi borcu faizleri tamamen silinecek mi ya da bir yapılandırma mı olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik edecek.
Milyonlarca gencin gözü kulağı KYK kredi borçlarıyla ilgili yapılacak düzenlemede. Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili çalışmalarını 2022-2023 akademik yılı güz dönemine yetişecek şekilde tamamladı. Peki, KYK kredi borcu faizleri tamamen silinecek mi ya da bir yapılandırma mı olacak?
Detaylar, Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşmasıyla netlik kazanacak.
Öğrencilere ve gençlere verilen birçok desteğin yanı sıra kredilerle ilgili duruma çözüm arayan AK Parti hükümetinin kredi faizleriyle ilgili önemli bir adım atması bekleniyor.
"GENÇLERİMİZİ FAİZE KURBAN ETMEYİZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Faizin düşmanı biziz. İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, kabine toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız" dedi.
"KABİNE SONRASI KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da pazartesi gününü işaret etti.
Kasapoğlu, "Biliyorsunuz, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu var. Yurt içi üretici fiyat endeksi, bu işin kanununda yer alan bir konu. Özellikle bir faiz uygulaması değil, ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle, bir faiz uygulaması değil. Önce bunun altını çizmek lazım. Bununla ilgili çalışmalarımız hazır. İlk kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'mız etraflıca bu konuyu gençlerimizle ve kamuoyuyla paylaşacak" diye konuştu.
BAKANLIK KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA YAPTI
Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yaptı. KYK kredi borçları ile ilgili Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nden kaynaklı faiz artışları detaylı bir şekilde ele alındı.
2022-2023 akademik yılı Güz dönemine yetişecek şekilde çalışma tamamlandı.
KYK kredi borcunda faiz silinmesi veya ödemeleri kolaylaştıracak yeni bir yapılandırma beklentisi için gözler pazartesi günü yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi.
Başkan Erdoğan'ın bu toplantıda KYK kredi düzenlemesinin detaylarını açıklaması bekleniyor.
2 FORMÜL MASADA
Öte yandan yeni dönemde öğrenim kredisi alacak öğrenciler içinde çalışmalar masada. Bu noktada 2 formül dikkat çekiyor.
Benzer faiz yüklerinin oluşmaması ve öğrencilerin eğitimine olan desteğin net bir şekilde sürmesi için kredilere yansıyan ÜFE'nin makul bir seviyede tutulması gündemde.
Bir diğer formül ise ÜFE üzerinden bir yüzde alınarak hesaplama yapılması.
5 MİLYONU AŞKIN GENÇ KYK BORÇLUSU
5 milyondan fazla gencin KYK borçlusu olduğu, bir kısmının da belirlenen sürece geri ödeme yapmadığı için icralık duruma geldiği belirtiliyor. Toplam borç ise 5,5 milyar lira olarak hesaplanıyor.
TAHIL KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN YÜRÜTÜLEN DİPLOMATİK TEMASLAR ELE ALINACAK
Toplantıda enflasyonla mücadele konusu da ele alınacak. Yatırım, istihdam ve ihracatı artıracak yeni adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.
Dış politika da Kabine'nin önemli gündem maddelere arasında. Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı tahıl krizinin çözümü için yürütülen diplomatik temaslar değerlendirilecek. Bu konuda izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.
Kabine Toplantısı'nda yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili son durum değerlendirmesi de yapılacak.
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