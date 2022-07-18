KYK borcu faizleri silinecek mi? Düzenleme nasıl olacak? Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 15 dakika sürdü.

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"15 Temmuz alçak darbe girişiminin 6. yıl dönümüydü. Dünya tarihinde eşine az rastlanacak cesaretle akamete uğratılan ihanetin hatırlanmasını sağlamak boynumuzun borcudur.

Dünyadaki siyasi ve ekonomik dengelerin yeniden inşa edildiği kritik dönemde birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sarılarak ülkemizi hak ettiği seviyeye hep birlikte getireceğiz. Kazanımlarımızın heba olmasını bekleyenlere cevabımızı bu şekilde vereceğiz. Ülkemize eser kazandırmak için gece gündüz demeden çalışmayı sürdürdük.

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA GEREKLİ ADIMLARI ATMAZSA SÜRECİ DONDURACAĞIZ"

NATO liderler zirvesine katıldık. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri için şartlarımızın kabulü üzerine, şartlı onayımızı üye ülkelerle paylaştık. Bir kere daha, bu ülkelerin şartlarımızı yerine getirmek için gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

"İSVEÇ MUTABAKAT ŞARTLARINI YERİNE GETİRMİYOR"

Bursa ziyaretimize katılacaktık ancak küçük bir rahatsızlık sebebiyle programlarımıza birkaç günlük ara verdik. Bayram günlerinde de telefon diplomasimiz kesintisiz devam etti. Özellikle İsveç, Madrid'deki mutabakatın şartlarını yerine getirmiyor, iyi bir görüntü vermiyor.

İstanbul Saraçhane'de düzenlenen 15 Temmuz mitinginde vatandaşlarımızla kucaklaşarak şehitlerimizi yad ettik. O gün Sayın Devlet Bahçeli'yle beraber bulunduk.

Biraz sonra inşallah Tahran'a hareket ediyoruz. Perşembe günü MGK toplantısı var, cuma günü İstanbul'da çeşitli açılışlara katılacak, cumartesi günü de Kayseri'de olacağız. Durmak yok, yola devam.

Ülkemizi en büyük 10 ekonomi arasına çıkarak projelerimizi planlıyor, inşa ediyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimize uygun şekilde hayata geçirdiğimiz eser ve hizmetin meyvelerini alma mutluluğunu yaşayan ülkelerin başında geliyoruz.

"OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN 8 TEMMUZ'DA 80 BİNDEN FAZLA ARAÇ GEÇTİ"

Osmangazi Köprüsü'nden 8 Temmuz'da 80 binden fazla araç geçti. Bu kadar aracın feribotla taşınması mümkün olmayacak, ulaşım çileye dönecektir. İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü sayesinde, yolculuk çile olmaktan çıkmış, keyif halini almıştır. Toplamda 4.2 milyon saat vakit tasarrufu ile 2.5 milyon litre yakıt tasarrufu elde edildi. Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul otoyolu 2016'dan bu yana garanti karşılama oranları yüzde 36'dan yüzde 116'ya çıkmıştır, bu durum üste kazanç sağlandığını gösteriyor. Çanakkale Köprüsü'nü 8 Temmuz'da 14 bin 275 araç kullandı. 8 Temmuz'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 132 bin araç geçişi ile kamu özel işbirliğinin en güzel örneklerinden biridir.

Ülkemizdeki araç sayısı 8,5 milyondan 26 milyona çıkarak 3 kat artmıştır, hani ekonomik sıkıntıdan bahsediyordunuz, rakam ortada, otomobil satış yerlerinde birinci el araç bulmakta sıkıntı çekiyorlar.

Ülkemiz bir süredir istisnai dönemlerden geçiyor. Bu istisna Gezi olaylarında ana meydanların bir ay işgaliyle, sosyal bünyemizi çatlatma girişimi olarak tezahür etmiştir. Bu istisna çukur eylemlerinde, milli birlik ve beraberliğimizi yıkma girişimi olarak tezahür etmiştir. Bu istisna 17-25 Aralık'taki kumpaslarla milli iradeyi gasp girişimi olarak tezahür etti. 7 Haziran seçimlerinin ardından oluşan belirsizliği fırsat bilenlerin, siyaseti felce uğratma girişimi olarak, 15 Temmuz'da ülkenin esir alınma girişimi olarak tezahür etmiştir. Suriye sınırında terör koridoru ile vatanımızı bölge girişimiyle tezahür etmiştir.

Bugüne kadar neyin sözünü verdiysek yaptık. Bundan sonra da milletimize verilen sözlerine yerine getireceğiz.

Emin adımlarla hedeflerimize ilerliyoruz. Kurdaki dalgalanma ve yükselen fiyatları telafi etmek için gerekli adımları atıyoruz. Her seviyeden vatandaşımızın gelir seviyesini artırıyoruz. Sabit gelirlilerin durumlarını yılbaşında yeniden gözden geçireceğiz.

Önümüzdeki şubat mart aylarında attığımız adımların sonuçlarını göreceğiz. 20 yıldır bundan badireden nasıl kurtulduysak bugünkü sıkıntıları da biz çözüme kavuşturacağız. Yeter ki çalışalım, sabredelim, üretelim."