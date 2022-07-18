KYK borcu faizleri silinecek mi? Düzenleme nasıl olacak? Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Milyonlarca genç Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları için yeni bir düzenleme bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saraçhane Meydanı'ndaki 15 Temmuz anma programında yaptığı konuşmada, KYK müjdesi için de ilk Kabine Toplantısını işaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 15 dakika sürdü. Başkan Erdoğan, kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 15 dakika sürdü.
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"15 Temmuz alçak darbe girişiminin 6. yıl dönümüydü. Dünya tarihinde eşine az rastlanacak cesaretle akamete uğratılan ihanetin hatırlanmasını sağlamak boynumuzun borcudur.
Dünyadaki siyasi ve ekonomik dengelerin yeniden inşa edildiği kritik dönemde birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sarılarak ülkemizi hak ettiği seviyeye hep birlikte getireceğiz. Kazanımlarımızın heba olmasını bekleyenlere cevabımızı bu şekilde vereceğiz. Ülkemize eser kazandırmak için gece gündüz demeden çalışmayı sürdürdük.
"İSVEÇ VE FİNLANDİYA GEREKLİ ADIMLARI ATMAZSA SÜRECİ DONDURACAĞIZ"
NATO liderler zirvesine katıldık. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri için şartlarımızın kabulü üzerine, şartlı onayımızı üye ülkelerle paylaştık. Bir kere daha, bu ülkelerin şartlarımızı yerine getirmek için gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
"İSVEÇ MUTABAKAT ŞARTLARINI YERİNE GETİRMİYOR"
Bursa ziyaretimize katılacaktık ancak küçük bir rahatsızlık sebebiyle programlarımıza birkaç günlük ara verdik. Bayram günlerinde de telefon diplomasimiz kesintisiz devam etti. Özellikle İsveç, Madrid'deki mutabakatın şartlarını yerine getirmiyor, iyi bir görüntü vermiyor.
İstanbul Saraçhane'de düzenlenen 15 Temmuz mitinginde vatandaşlarımızla kucaklaşarak şehitlerimizi yad ettik. O gün Sayın Devlet Bahçeli'yle beraber bulunduk.
Biraz sonra inşallah Tahran'a hareket ediyoruz. Perşembe günü MGK toplantısı var, cuma günü İstanbul'da çeşitli açılışlara katılacak, cumartesi günü de Kayseri'de olacağız. Durmak yok, yola devam.
Ülkemizi en büyük 10 ekonomi arasına çıkarak projelerimizi planlıyor, inşa ediyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimize uygun şekilde hayata geçirdiğimiz eser ve hizmetin meyvelerini alma mutluluğunu yaşayan ülkelerin başında geliyoruz.
"OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN 8 TEMMUZ'DA 80 BİNDEN FAZLA ARAÇ GEÇTİ"
Osmangazi Köprüsü'nden 8 Temmuz'da 80 binden fazla araç geçti. Bu kadar aracın feribotla taşınması mümkün olmayacak, ulaşım çileye dönecektir. İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü sayesinde, yolculuk çile olmaktan çıkmış, keyif halini almıştır. Toplamda 4.2 milyon saat vakit tasarrufu ile 2.5 milyon litre yakıt tasarrufu elde edildi. Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul otoyolu 2016'dan bu yana garanti karşılama oranları yüzde 36'dan yüzde 116'ya çıkmıştır, bu durum üste kazanç sağlandığını gösteriyor. Çanakkale Köprüsü'nü 8 Temmuz'da 14 bin 275 araç kullandı. 8 Temmuz'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 132 bin araç geçişi ile kamu özel işbirliğinin en güzel örneklerinden biridir.
Ülkemizdeki araç sayısı 8,5 milyondan 26 milyona çıkarak 3 kat artmıştır, hani ekonomik sıkıntıdan bahsediyordunuz, rakam ortada, otomobil satış yerlerinde birinci el araç bulmakta sıkıntı çekiyorlar.
Ülkemiz bir süredir istisnai dönemlerden geçiyor. Bu istisna Gezi olaylarında ana meydanların bir ay işgaliyle, sosyal bünyemizi çatlatma girişimi olarak tezahür etmiştir. Bu istisna çukur eylemlerinde, milli birlik ve beraberliğimizi yıkma girişimi olarak tezahür etmiştir. Bu istisna 17-25 Aralık'taki kumpaslarla milli iradeyi gasp girişimi olarak tezahür etti. 7 Haziran seçimlerinin ardından oluşan belirsizliği fırsat bilenlerin, siyaseti felce uğratma girişimi olarak, 15 Temmuz'da ülkenin esir alınma girişimi olarak tezahür etmiştir. Suriye sınırında terör koridoru ile vatanımızı bölge girişimiyle tezahür etmiştir.
Bugüne kadar neyin sözünü verdiysek yaptık. Bundan sonra da milletimize verilen sözlerine yerine getireceğiz.
Emin adımlarla hedeflerimize ilerliyoruz. Kurdaki dalgalanma ve yükselen fiyatları telafi etmek için gerekli adımları atıyoruz. Her seviyeden vatandaşımızın gelir seviyesini artırıyoruz. Sabit gelirlilerin durumlarını yılbaşında yeniden gözden geçireceğiz.
Önümüzdeki şubat mart aylarında attığımız adımların sonuçlarını göreceğiz. 20 yıldır bundan badireden nasıl kurtulduysak bugünkü sıkıntıları da biz çözüme kavuşturacağız. Yeter ki çalışalım, sabredelim, üretelim."
MİLYONLARCA GENCİN GÖZÜ KULAĞI BU DÜZENLEMEDE
Milyonlarca gencin gözü kulağı KYK kredi borçlarıyla ilgili yapılacak düzenlemede. Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili çalışmalarını 2022-2023 akademik yılı güz dönemine yetişecek şekilde tamamladı. Peki, KYK kredi borcu faizleri tamamen silinecek mi ya da bir yapılandırma mı olacak?
Öğrencilere ve gençlere verilen birçok desteğin yanı sıra kredilerle ilgili duruma çözüm arayan AK Parti hükümetinin kredi faizleriyle ilgili önemli bir adım atması bekleniyor.
"GENÇLERİMİZİ FAİZE KURBAN ETMEYİZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Faizin düşmanı biziz. İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, kabine toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız" dedi.
"KABİNE SONRASI KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da pazartesi gününü işaret etti.
Kasapoğlu, "Biliyorsunuz, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu var. Yurt içi üretici fiyat endeksi, bu işin kanununda yer alan bir konu. Özellikle bir faiz uygulaması değil, ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle, bir faiz uygulaması değil. Önce bunun altını çizmek lazım. Bununla ilgili çalışmalarımız hazır. İlk kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'mız etraflıca bu konuyu gençlerimizle ve kamuoyuyla paylaşacak" diye konuştu.
BAKANLIK KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA YAPTI
Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yaptı. KYK kredi borçları ile ilgili Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nden kaynaklı faiz artışları detaylı bir şekilde ele alındı.
2022-2023 akademik yılı Güz dönemine yetişecek şekilde çalışma tamamlandı.
KYK kredi borcunda faiz silinmesi veya ödemeleri kolaylaştıracak yeni bir yapılandırma beklentisi için gözler pazartesi günü yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi.
Başkan Erdoğan'ın bu toplantıda KYK kredi düzenlemesinin detaylarını açıklaması bekleniyor.
2 FORMÜL MASADA
Öte yandan yeni dönemde öğrenim kredisi alacak öğrenciler içinde çalışmalar masada. Bu noktada 2 formül dikkat çekiyor.
Benzer faiz yüklerinin oluşmaması ve öğrencilerin eğitimine olan desteğin net bir şekilde sürmesi için kredilere yansıyan ÜFE'nin makul bir seviyede tutulması gündemde.
Bir diğer formül ise ÜFE üzerinden bir yüzde alınarak hesaplama yapılması.
5 MİLYONU AŞKIN GENÇ KYK BORÇLUSU
5 milyondan fazla gencin KYK borçlusu olduğu, bir kısmının da belirlenen sürece geri ödeme yapmadığı için icralık duruma geldiği belirtiliyor. Toplam borç ise 5,5 milyar lira olarak hesaplanıyor.
TAHIL KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN YÜRÜTÜLEN DİPLOMATİK TEMASLAR ELE ALINACAK
Toplantıda enflasyonla mücadele konusu da ele alınacak. Yatırım, istihdam ve ihracatı artıracak yeni adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.
Dış politika da Kabine'nin önemli gündem maddelere arasında. Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı tahıl krizinin çözümü için yürütülen diplomatik temaslar değerlendirilecek. Bu konuda izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.
Kabine Toplantısı'nda yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili son durum değerlendirmesi de yapılacak.
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