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Son dakika: MHP lideri Bahçeli de 15 Temmuz'da Saraçhane Meydanı'nda olacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.07.2022 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022
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Son dakika: MHP lideri Bahçeli de 15 Temmuz’da Saraçhane Meydanı’nda olacak

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı İstanbul Saraçhane Meydanı’nda düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümü törenlerinde yer alacağı açıklandı.

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