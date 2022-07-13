FETÖ’cü hainler darbeye böyle hazırlanmış

15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN ŞOK SES KAYDI DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

FETÖ'cü hainlerin kanlı darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 tarihinde Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylarla ilgili yeni ses kaydı da ortaya çıkmıştı. Ses kayıtlarında Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Komutan Vekili Jandarma Teğmen F.K.'nin nöbetçi Uzman Jandarma Kademeli Çavuş H.T.'ı arayarak "Hakimlerin, savcıların talimatlarını dinlemeyeceksiniz. Yalnızca benden emir alacaksınız. Valiymiş, kaymakammış, hakimmiş, savcıymış, kimseyi dinlemeyeceksiniz, sadece benim emirlerimi dinleyeceksiniz" şeklinde talimat verdiği ses kaydına yanmıştı.

Uzman Jandarma Kademeli Çavuş H.T.'ın, "Komutanım bu genel değil, bir grubun işi değil mi?" diye sorması üzerine Jandarma Teğmen F.K.'nın, "Hayır, iş bitmiştir ordu yönetime el koymuştur" diye cevap verdiği belirlendi. Ses kayıtlarında silah sesleri de gelirken, 15 Temmuz 2016 gecesi Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı bütün birliklerdeki rütbeli personelin hazır kıta olarak vardiyalı şekilde 2 gün bekletildiği belirtildi.