Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Doğu Akdeniz diplomasisi! İtalya Başbakanı Mario Draghi Türkiye'ye geldi
Son dakika haberine göre İtalya Başbakanı Mario Draghi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Başkent Ankara'da törenle karşılanan İtalyan Başbakanı Draghi ile Doğu Akdeniz gündemi ele alınacak. Başkan Erdoğan ile birlikte Draghi'yi karşılayan heyette Milli Savunma Bakanı Akar da yer aldı. Başkan Erdoğan ve Draghi basına kapalı özel görüşme gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye ziyareti kapsamında bugün Başkan Erdoğan ile Türkiye-İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı'na başkanlık edecek.
BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Başkent Ankara'ya gelen İtalya Başbakanı Draghi, Başkan Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Draghi'yi karşılayan heyet arasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.
İŞTE MASADAKİ KONULAR
İlgili bakanların katılımıyla yapılacak zirvede, Türkiye-İtalya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Draghi'nin temasları sırasında, stratejik ortak ve NATO müttefiki İtalya'yla ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Türkiye ile İtalya arasında ilki 2008'de İzmir'de, ikincisi 2012'de Roma'da düzenlenen hükümetler arası zirvenin üçüncüsü Ankara'da yapılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirve için İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin, kabinesinden Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, Ekonomik Kalkınma Bakanı Giancarlo Giorgetti ve enerjiden sorumlu Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani ile bugün Ankara'da oldu.
İki ülke arasında üçüncüsü düzenlenecek zirve ile ilgili konuşan uzman isimler, zirvenin pek çok açıdan önemli olduğu konusunda birleşiyor. İtalya'nın 2004-2010 yıllarında Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan ve o dönem iki ülke arasında zirve toplantılarının başlamasında öncü rol oynayan Carlo Marsili, "Kasım 2008'de İzmir'de ilk İtalyan-Türk hükümetler arası zirvenin düzenleyicisi olduğum için mutluyum. O dönem Silvio Berlusconi hükümeti vardı ve İtalyan hükümetinin yarısı bu zirve için gelmişti" dedi.
Marsili, o dönem bu zirveyi her yıl devam ettirme arzusu olduğunu ancak bu şekilde gelişmediğini belirterek "Şimdi üçüncüsünün arifesindeyiz. Çok önemli bir zirve. Çünkü Türk-İtalyan ilişkileri hemen hemen her alanda yeniden başlamalı bu zirveyle. Aynı zamanda bu zirve, hemen Madrid'deki NATO Zirvesi sonrasında gerçekleşmesi sebebiyle bir fırsat teşkil ediyor" diye konuştu.
"BARIŞI ESAS ALAN BİR SİSTEME İHTİYACIMIZ VAR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cihannüma Derneği 4. Olağan Genel Kurulu'na mesaj gönderdi. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurulu tebrik eden Erdoğan, mevcut dünya sisteminin yeni bir yapılanmaya ihtiyacı olduğunu belirterek "Cihannüma Derneğimizin 4. Genel Kurulu'nun 'yeni bir dünya mümkün' temasıyla gerçekleştirilmesi son derece anlamlıdır. Türkiye olarak yıllardır dünya beşten büyüktür ifadesi ile hakiki manada barışı esas alan bir sisteme olan talebi dile getiriyoruz. Haklının yerine güçlüyü, gücü elinde bulunduranı gözeten bir düzen, hiçbir şartta refah, barış ve huzur üretemez" ifadelerine yer verdi.
"İKİ ÜLKE ÇOK ŞEY YAPABİLİR"
İtalya'nın eski Türkiye Büyükelçisi Carlo Marsili, iki ülkenin birlikte ele alması gereken bazı siyasi konular olduğunu dile getirdi. Marsili, "Libya'da Türkiye de İtalya da aynı hükümeti, Trablus'u destekliyor, Libya'daki durum son derece belirsiz ve bloke olmuş vaziyette. Bir şekilde bu blokajın kaldırılması gerekecek. Türkiye ve İtalya'nın, bu konuda çok şey yapabileceğine inanıyorum ki Türkiye'nin güçlü bir mevcudiyeti de bulunuyor şu anda" şeklinde konuştu. İtalya ve Türkiye'nin çıkarlarının büyük ölçüde Doğu Akdeniz'e odaklandığını dile getiren Marsili, burada enerji sektöründe arama faaliyetlerini düzenlemenin söz konusu olduğunu, burada herkese yer olduğunu, dolayısıyla Türkiye ve İtalya'nın enerji aramada işbirliği yapabileceğini ancak Kıbrıs sorununun bu noktada bir yük olduğunu kaydetti.
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