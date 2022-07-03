03 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı

Son dakika: Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.07.2022 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022
ABONE OL
Son dakika: Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul’da ormanlara giriş yasaklandı

Son dakika: Vali Yerlikaya: Ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA