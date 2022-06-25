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Son dakika: MİT'ten müthiş operasyon! Yunan casusu Muhammed Amar Ampara yakalandı

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Giriş Tarihi: 25.06.2022 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022
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Son dakika: MİT’ten müthiş operasyon! Yunan casusu Muhammed Amar Ampara yakalandı

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara, MİT tarafından yakalandı. Ampara, iş adamı gibi davranıp sınırdaki TSK unsurları hakkında bilgi aktarmış.

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