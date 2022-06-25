Cerrah adayından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a hadsiz küfür! Paylaşımını sildi

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Erbaş, "İslam'ın inanç, ibadet, ahlak ve muamelâta dair emir ve nehiylerinin öğrenilmesi ve yaşanması için ilim ve irfan yolunda bir asra yakın mücadele yürüten, binlerce talebe yetiştiren Mahmud Efendi üstadımızın mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.