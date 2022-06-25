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Cerrah adayından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a hadsiz küfür! Paylaşımını sildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2022
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Cerrah adayından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a hadsiz küfür! Paylaşımını sildi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi biriminde araştırma görevlisi olduğu öğrenilen A. B. D. isimli asistan, Erbaş'ın paylaşımına küfürler yağdırdı. Söz konusu kişi daha sonra paylaşımını kaldırdı.

İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu,son yolculuğuna uğurlandı. Ustaosmanoğlu'nun vefat haberi üzerine başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasiler ve toplumun her kesiminden kişi taziye mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Erbaş, "İslam'ın inanç, ibadet, ahlak ve muamelâta dair emir ve nehiylerinin öğrenilmesi ve yaşanması için ilim ve irfan yolunda bir asra yakın mücadele yürüten, binlerce talebe yetiştiren Mahmud Efendi üstadımızın mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

AHLAKSIZ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNDEN GALİZ KÜFÜRLER

Diyanet İşleri Başkanı'nın taziye dileklerini ilettiği bu mesaj ile ilgili skandal bir tweet atıldı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi biriminde araştırma görevlisi olan A. B. D. isimli şahıs, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alarak ağza alınmayacak küfürler savurdu.

APAR TOPAR SİLDİ...

25 Haziran 2022 tarihinde saat 03.33'te atıldığı belirlenen tweette küfürler savuran A. B. D. isimli akademisyenin bir anda tweetini silmesi dikkatlerden kaçmadı.

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