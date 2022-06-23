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Son dakika: DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke komisyonda! Polise yumruk atmıştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2022
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Son dakika: DBP’li Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke komisyonda! Polise yumruk atmıştı

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeyi görüşmek üzere toplandı.

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