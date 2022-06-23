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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid başkent Ankara'da

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2022
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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid başkent Ankara’da

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Lapid ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

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