Son dakika: Suudi Arabistan’dan iade-i ziyaret: Veliaht Prens Selman Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan resmi törenle karşılayacak

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Prens Selman'ı Beştepe'de kabul edecek.

Suudi prens kalabalık bir heyetle Ankara'ya gelecek. Başkan Erdoğan ve Selman, önce Beştepe'de baş başa bir görüşme yapacak.

Daha sonra ilgili bakan ve yetkililerin katılımıyla heyetler arası toplantıya geçilecek.