Son dakika: Suudi Arabistan'dan iade-i ziyaret: Veliaht Prens Selman Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan resmi törenle karşılayacak
Son dakika haberi... Türkiye'nin bölge ülkeleri ile normalleşme politikası kapsamında Ankara ile Riyad arasında yeni bir dönem başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayında ziyaret ettiği Suudi Arabistan temasları kapsamında görüştüğü Veliaht Prens Muhammed Bin Selman bugün Türkiye'ye iade-i ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan, Prens Selman'ı resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından resmi akşam yemeği verecek.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
BAŞ BAŞA GÖRÜŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Prens Selman'ı Beştepe'de kabul edecek.
Suudi prens kalabalık bir heyetle Ankara'ya gelecek. Başkan Erdoğan ve Selman, önce Beştepe'de baş başa bir görüşme yapacak.
Daha sonra ilgili bakan ve yetkililerin katılımıyla heyetler arası toplantıya geçilecek.
ÇEŞİTLİ ALANLARDAKİ İŞ BİRLİĞİ KONULARI GÖRÜŞÜLECEK
O görüşmelerde iki ülke ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. Görüşmelerde ağırlıklı gündem ekonomi olacak.
Ticaretten turizme sağlıktan savunma sanayiine kadar farklı alanlarda iş birliğinin artırılması için atılabilecek adımlar görüşülecek.
ANLAŞMALAR İMZALANACAK
Bu çerçevede Türkiye ile Suudi Arabistan arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması bekleniyor.
Başkan Erdoğan-Prens Selman görüşmesinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınacak.
TÜRKİYE ZİYARETİ ÖNCESİ MISIR VE ÜRDÜN'E GİTTİ
Selman Türkiye ziyareti öncesi Mısır ve Ürdün'e gitti. Veliaht Prens iki ülkenin liderleriyle görüştü.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ
Başkan Erdoğan da Nisan ayı sonunda Suudi Arabistan'a bir ziyarette bulunmuş, Veliaht Prens Selman'la görüşmüştü.
4,5 YIL ARADAN SONRA YENİDEN
Selman'ın Türkiye ziyareti, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinden bu yana ilk resmi ziyareti olacak.
ABD Başkanı Joe Biden da gelecek ay Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak.
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