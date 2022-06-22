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Bedelli askerlik düzenlemesini kapsayan yasa teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi

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Giriş Tarihi: 22.06.2022 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
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Bedelli askerlik düzenlemesini kapsayan yasa teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi

Son dakika haberleri...Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi

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