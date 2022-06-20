CHP’de adaylık savaşında kesenin ağzı açıldı!

İSTANBUL'UN 1 MİLYAR TL'Sİ ADAYLIK İÇİN HARCANDI

Son kulis bilgisi, İmamoğlu'nun bir yandan da kendi partisinin tabanı üzerinden yaptığı hamleleri işaret ediyor. Son 2 yıldır, Anadolu'daki CHP'li belediyeleri düzenli olarak dolaşan İmamoğlu'nun boş durmadığını anlıyoruz. İstanbul ile kıyaslandığında son derece mütevazi bütçeleri olan CHP'li belediyelerin araç, yol, otogar, altyapı gibi pek çok ihtiyacını kendi bütçesinden karşılayan İmamoğlu, böylelikle belediye başkanları üzerinden partisi içinde ciddi bir popülarite edinmiş durumda. Hatta kendisine adaylık sürecini soran bir grup partiliye aynen şöyle demiş: "CHP'li belediyelere boşuna hizmet ve para göndermiyorum. Şimdiye kadar İstanbul Belediyesi'nin bütçesinin 1 milyar Lirası bu işe ayrıldı. Elbet günü gelince başkanlar benim arkamda duracak. Ne olursa olsun adaylıkta kararlıyım..."Siyaset uzun soluklu maraton. Ve merhum Demirel'in dediği gibi de "Siyaset 12'ye çeyrek kala belli olur!" Adaylık yarışında İmamoğlu'nu tamamen devre dışı bıraktığını sanan Kemal Bey, bu kulislerden sonra bir kez daha düşünüp harekete geçecektir eminim. Bizden söylemesi...

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