İstanbul'da İETT dehşeti! Gece yarısı tam 17 arabaya birden çarparak durabildi! Şoför kayıplarda...
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde gece saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı. İETT otobüsü 50 aracın bulunduğu sokağa girerek tam 17 araca çarptı. Yaşanan kaza sonrası otobüs şoförünün olay yerinden kaçtığı belirlenirken vatandaşlar büyük korku yaşadı. İşte o anlar...
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir İETT otobüsü gece 00.30 saatlerinde tam 17 araca çarptı. Yaşanan kaza sonrası otobüsün şoförünün olay yerinde uzaklaştığı belirtildi.
Sokak üzerinde 50'ye yakın araçtan 17'sine çarpan İETT otobüsü, son olarak bir kamyona çarparak durabildi.
Araçların bazılarında yoğun hasar meydana gelirken, sokak sakinleri yaşanan kaza sonrası gürültüyle uykularından uyandı. Çok sayıda vatandaş araçlarını kontrol etmek adına evlerinden sokağa indi.
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