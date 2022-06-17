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Son dakika: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi kabul etti

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Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
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Son dakika: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’yi kabul etti

Son dakika haberleri... Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geldi.

Erdoğan burada, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Erdoğan ayrıca Vahdettin Köşkü'ne gelmeden önce yol üzerindeki bir emlak ofisine uğrayarak, yetkililerle sohbet etti.

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