Son dakika: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi kabul etti
Son dakika haberleri... Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geldi.
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