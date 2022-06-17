Son dakika: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’yi kabul etti

Erdoğan burada, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Erdoğan ayrıca Vahdettin Köşkü'ne gelmeden önce yol üzerindeki bir emlak ofisine uğrayarak, yetkililerle sohbet etti.

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