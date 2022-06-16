16 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: TFF başkanlığı için tek adayla seçime girilecek!

Son dakika: TFF başkanlığı için tek adayla seçime girilecek!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
ABONE OL
Son dakika: TFF başkanlığı için tek adayla seçime girilecek!

Son dakika haberleri.... TFF Olağanüstü Genel Kurulunda, 8 adayın yeterli imzayı toplayamaması nedeniyle Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak başkanlık seçimine gireceği açıklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA