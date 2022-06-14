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Son dakika: Türksat 5B uydusu bugün hizmete alınıyor! Törene Başkan Erdoğan da katılacak

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Giriş Tarihi: 14.06.2022 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022
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Son dakika: Türksat 5B uydusu bugün hizmete alınıyor! Törene Başkan Erdoğan da katılacak

Son dakika haberi... Geçen yılın sonunda uzaya fırlatılan Türksat 5B uydusu, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı program ile hizmete alınacak. Türksat 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletim kapasitesi 15 kat artacak, internet altyapısı genişleyecek.

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B'nin performans ve yörünge testleri başarıyla tamamlandı.

19 Aralık 2021'de uzaya fırlatılan uydunun hizmete alınması için geri sayım başladı.

Türksat 5B, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı program ile hizmete alınacak.

VERİ İLETİM HIZI 15 KAT ARTACAK

Türksat 5B uydusu; Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ile yakın komşu ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek.

Türksat 5B'nin devreye girmesiyle veri iletim hızı ve kapasitesinin 15 kattan fazla artacağını belirten Başkan Erdoğan, "Bu sayede internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere kara, deniz ve hava taşıtları da dahil olmak üzere kapsama alanındaki kullanıcılara geniş bant uydu internet hizmeti verilebilecek" açıklamasında bulunmuştu.



Yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretim ve entegrasyon faaliyetleri de devam ediyor.

Türksat 6A tamamlandığında Türkiye, dünyada kendi haberleşme uydusunu üretebilen 10 ülke arasına girecek.

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