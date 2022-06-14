CHP’li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın tecavüz davasında flaş gelişme! HSK soruşturma başlattı

BAŞSAVCI BELEDİYE BAŞKANI İLE BALIK TUTMAYA GİDİYOR

HSK'nın görevlendirdiği başmüfettişe ifade veren işadamı Ahmet Orak, "Başmüfettiş bize soruşturma aşamasında kalan ve davaya dönüşmeyen, sümen altı edilen dosyalarla ilgili sorular sordu. Su faturalarının silinmesi dosyasında ben de şikayetçiyim. Ahmet Deniz Atabay'ın her dosyasında 13 savcı değişmiş. Bu normal bir durum değil. Didim Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile beraber balık tutmaya gidiyor. Ahbap çavuş ilişkisi var. Didim Cumhuriyet Başsavcısı ile Belediye Başkanının HTS kayıtları incelenirse doğru söylediğim anlaşılır. Defalarca şikayet etmemize rağmen hiçbir sonuç alamadık. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın FETÖ Belediyeler imamı Erkan Karaaslan ile beraber hareket ettiğine dair şikayetçi oldum. Ancak Didim Cumhuriyet Savcısı Kemal Mansız, şikayetçilerin ifadesini dahi almadan, bilirkişiye göndermeden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında takipsizlik kararı verdi" dedi.