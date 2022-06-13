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Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değişti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2022
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Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı! Çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değişti

Son dakika haberi... Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değişti.

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