Son dakika: Doğu’nun incisi Van’a 154 yatırım! Başkan Erdoğan da açılış törenine katılacak





VAN GÖLÜ KORUNUYOR

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nü korumak için birçok yatırım yapıldı. Dip tarama çalışmasıyla gerçekleşen temizliğin yanı sıra atıklardan korumak ve sürdürülebilirlik için tesis yatırımları gerçekleşti.

Yatırım bedeli 532 milyon lira olan Van Merkezi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi hayata geçirildi. 1 milyon nüfusa yetecek şekilde planlanan tesis, günlük 200 bin metreküp suyu işleme kapasitesine sahip. Van'da bulunan katı atık tesisi ise çevre kirliliğini önlemenin yanı sıra 20 bin hanenin elektriğini sağlıyor.