08 Haziran 2022, Çarşamba
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EFES 2022 Tatbikatı'na Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli de katılacak

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Giriş Tarihi: 08.06.2022 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022
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EFES 2022 Tatbikatı’na Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli de katılacak

Son dakika haberine göre: 9 Haziran Perşembe günü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İzmir'de gerçekleştireceği "EFES 2022 Tatbikatı"na Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli de katılacak.

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