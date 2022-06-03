Adalet Bakanlığı Şile Bozgoca Camii’nden yurt dışına kaçırılan kayıp kitabesini geri aldı

İstanbul Şile'de Bozgoca Köyündeki camiye ait tarihi kitabe yasal olmayan yollarla yurtdışına kaçırıldı. Hollanda'da 17 Eylül 2021'de kitabenin satışı için açık arttırma ile müzayede yapıldı. Şile Cumhuriyet Başsavcılığı da başlattığı soruşturma ile illegal yollardan yurtdışına kaçırılan tarihi eserle ilgili tahkikat başlattı.