CHP’li İBB 170 milyon euro dış borç alınan projeyi iptal etti! Kirazlı-Halkalı Metro Hattı inşaatı durdu

Ayrıntıları aktaran A Haber muhabiri Mehmet Seyrek ise şunları söyledi:



"Açıklama İstanbul İl Başkanı Mehmet Nuri Kabaktepe'den geldi. 'Aynı anda en çok metro durduran yönetim CHP'li İBB'den' ifadeleriyle başladığı açıklamasında 12 metro hattı inşaatından sonra 170 milyon Euro dış borç alınarak inşaasına başlanan Kirazlı-Halkalı Metro inşaatının da durdurulduğunu öne sürdü.

DAHA ÖNCE DE ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE HATTI DURDURULMUŞTU

Bu iddianın üzerine İBB'den bir açıklama gelmedi. Özellikle daha öncesinde Ümraniye-Ataşehir-Göztepe istasyonunun durdurulduğu öğrenilmişti. Bunun hemen ardından Kirazlı-Halkalı metrosunun durdurulması tepkiyle karşılandı.

KÜÇÜKÇEKMECE İLE BAĞCILAR'I BİRBİRİNE BAĞLAYACAKTI

Bu metro 9 duraktan oluşacaktı. Halkalı ile Kirazlı'yı yani Küçükçekmece ile Bağcılar'ı birbirine bağlayacak Yenikapı'ya kadar entegre olacaktı.

Bu inşaatında 170 milyon Euro dış borç alınarak yapımına başlanmıştı."