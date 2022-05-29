Son dakika: İstanbul’un fethinin coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde yaşanıyor! Başkan Erdoğan’ın katılımıyla ilk fidanlar toprakla buluştu

2 BİN KİŞİLİK SEYİR KAPASİTELİ SPOR ALANI YAPILACAK

Türk bahçe kültüründe olduğu gibi, pınar başı ile başlayarak tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir derenin de yer alacağı projede, dere boyuna inen basamaklar ziyaretçilerin suyla temas etmelerine, çocukların su ile oynamalarına imkan sağlanacak.

İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla millet bahçesi dört mevsim yeşil kalacak. Etkinlik çayırı ise 28 bin kişi kapasitesiyle büyük etkinliklere ev sahipliği yapabilecek, dev ekran etkinliklere renk katacak.

Millet bahçesine yapılacak 2 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek.