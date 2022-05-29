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Son dakika: İstanbul’un fethinin coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yaşanacak! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla ilk fidanlar toprakla buluşacak

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Giriş Tarihi: 29.05.2022 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
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Son dakika: İstanbul’un fethinin coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde yaşanacak! Başkan Erdoğan’ın katılımıyla ilk fidanlar toprakla buluşacak

Son dakika haberi... Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi, İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümünde bugün fidanlarla buluşacak. İstanbul'un fethini temsilen Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek. Tören için Atatürk Havalimanı çevresinde erken saatlerden itibaren geniş güvenlik önlemi alındı. Öğle saatlerinden itibaren törene izlemeye gelenler giriş noktalarında kuyruk oluşturmaya başladı.

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Dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alana İstanbul'un fethini temsilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek.




İSTANBULLULAR AKIN ETTİ

İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlamaları ve millet bahçesi ilk fidan dikim töreni için Atatürk Havalimanı'nda hareketlilik başladı.



Tören için Atatürk Havalimanı çevresinde erken saatlerden itibaren geniş güvenlik önlemi alındı. Öğle saatlerinden itibaren törene izlemeye gelenler giriş noktalarında kuyruk oluşturmaya başladı.



Elinde çiçeklerle törene gelen İbrahim Ertan, "Çiçeklerimiz, çok sevdiğimiz Cumhurbaşkanımızı karşılamak için. Ordu komutanımızı karşılamak için geldik. Niyetimiz bu çiçekleri Cumhurbaşkanı'na vermek" dedi.

Kurban Ezin ise "Ben Cumhurbaşkanı ile yanyana namaz da kıldım ama, konuşamadım. Cumhurbaşkanımız 'ağaç dikmek için gelin' dedi. Onunla görüşmek dileğiyle geldim. Sayın Cumhurbaşkanı, bakanlar, ağaç dikilmesini söylüyorlarsa, biz de gönülden yapmalıyız" diye konuştu.

Almanya'dan geldiğini dile getiren Mehmet Erdoğan ise "Frankfurt'tan geldim. Atatürk Havalimanı'ndaki törene katılmak için geldim. Cumhurbaşkanı'nı karşılamak için geldim, fidan dikeceğiz bugün. Bütün dünya görsün, Atatürk Havalimanı fidanlarla donanıyor. Buraya tekrar geleceğim" dedi.

YÜZ BİNLER ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NDE BULUŞTU

Proje kapsamında yeşil alan içerisinde yayadan daha hızlı bir ulaşım aracı olmayacak. Böylece pusetli anneler, çocuklar, yaşlılar ve engelli vatandaşlar güvenli bir alanda, bahçenin keyfini sürüp yürüyüş yapabilecek.

2 BİN KİŞİLİK SEYİR KAPASİTELİ SPOR ALANI YAPILACAK

Türk bahçe kültüründe olduğu gibi, pınar başı ile başlayarak tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir derenin de yer alacağı projede, dere boyuna inen basamaklar ziyaretçilerin suyla temas etmelerine, çocukların su ile oynamalarına imkan sağlanacak.

İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla millet bahçesi dört mevsim yeşil kalacak. Etkinlik çayırı ise 28 bin kişi kapasitesiyle büyük etkinliklere ev sahipliği yapabilecek, dev ekran etkinliklere renk katacak.

Millet bahçesine yapılacak 2 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek.

TÜM BİNALAR KALACAK VE RESTORE EDİLECEK

10 bin metrekarelik alanda 7 konseptte düzenlenecek çocuk oyun alanlarında, çocukların duyularını kullanarak keşifler yapabilecekleri, kendi oyunlarını kurabilecekleri alanlar oluşturulacak.

Atatürk Havalimanı'ndaki tüm peronlar, hangarlar, binalar kalacak ve restore edilecek.

Ulusal ve uluslararası fuarların düzenleneceği bu binalarda yapılacak bilim merkezlerinde gençler deneyler yapıp robotik çalışacak ve yazılım üretecek.

Buradaki tüm peronlar, hangarlar ve binalar kalacak, restore edilecek. Bu binalarda ulusal ve uluslararası fuarlar düzenlenecek.

Millet bahçesinde bulunacak müzelerde sanatçılar eserlerini sergileyebilecek.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 5'İNCİ ŞEHİR PARKI OLACAK

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi muhtemel bir afet durumunda İstanbul'un afet toplanma alanı, deprem toplanma alanı olarak kullanılacak.

İlk etabının Mayıs 2023'te açılması planlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi; Rusya'daki Bitsevsky Park, Portekiz'deki Monsanto Forest Park, ABD'deki Fairmount Park ve İrlanda'daki Phoenix Park'ın ardından dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak.



Öte yandan yarın açılışın gerçekleştirileceği alan ve oluşturulan örnek bahçe görüntülendi.

Örnek bahçeye 350 yıllık zeytin ağacı, 50-60 yıllık ıhlamur ağaçları ve çınar ağaçları dikildi. Bu alanda koku ve gül bahçeleri de yer aldı.

Etkinlik alanına ise sahne, basın tribünü, katılımcıların temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri platformlar kuruldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ PAYLAŞIMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımında bulundu.

TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ UÇUŞU YAPTI

Bugünkü programda mehter takımı ve Yeniçeriler yer aldı. Ayrıca, Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Esat Kabaklı ve Yücel Arzen konserinin düzenleneceği programda, çeşitli etkinliklerle çevre ve doğa bilinci işlenecek. Şölende, Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de konuşma yapması bekleniyor.

Millet Bahçesi tören alanı ulaşım rehberi MİLLET BAHÇESİ TÖREN ALANI ULAŞIM REHBERİ

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