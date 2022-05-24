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Son dakika: İsveç ve Finlandiya'nın ikna ziyareti! NATO üyeliği görüşmesi tarihi belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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Son dakika: İsveç ve Finlandiya’nın ikna ziyareti! NATO üyeliği görüşmesi tarihi belli oldu

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı: İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyetimiz ile İsveç ve Finlandiya heyetleri arasında 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü Ankara’da gerçekleştirilecektir.

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