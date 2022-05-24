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Son dakika: Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 asker şehit oldu 4 asker yaralandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.05.2022 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
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Son dakika: Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 asker şehit oldu 4 asker yaralandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurdu. Acı haberin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde komutanlarla sınır hattına gitti.

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