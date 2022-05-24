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15 yıl sonra bir ilk! Talimat Başkan Erdoğan'dan geldi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistin ve İsrail ile görüşecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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15 yıl sonra bir ilk! Talimat Başkan Erdoğan’dan geldi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistin ve İsrail ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Filistin yarın ise İsrail'de mevkidaşlarıyla bir araya gelecek. Türkiye'nin ilişkileri 3. katip seviyesine indirdiği İsrail ile normalleşme sürecini başlatması ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesi üzerine 15 yıl sonra bir ilk yaşanacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Filistin'e yarın da (25 Mayıs) İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirerek mevkidaşları ile görüşecek. İsrail'e ziyaret, Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e dönük olarak 15 yıl sonra gerçekleşen ilk ziyaret olacak.

İşte Türkiye İsrail arasındaki kritik gelişmeye ilişkin tüm ayrıntılar...

NORMALLEŞME SÜRECİNDE YENİ BİR SAYFA

Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşme sürecinde yeni haftada kritik bir ziyaret gerçekleşecek. Daha önce İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye gelerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti de yarın gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsrail ziyaretinde mevkidaşı Yair Lapid ile bir araya gelecek.

GİTMEDEN ÖNCE CEVAPLADI: BÜYÜKELÇİ ATANACAK MI?

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ardından gazetecilerin 'İsrail'e büyükelçi atanacak mı?' sorusuna, "İsrail'e 25'inde gideceğiz. Dışişleri Bakanı ile oturup değerlendireceğiz, o zaman karar vereceğiz" yanıtını vermişti.

BUGÜN FİLİSTİN'DE

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail ziyareti öncesinde de bugün Filistin'de temaslarda bulunacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Sayın Bakanımız, 2010 yılında Türkiye ve Filistin Dışişleri Bakanları başkanlığında tesis edilmiş bulunan Ortak Komite'nin ikinci toplantısına başkanlık etmek üzere Filistin'i 24 Mayıs 2022 tarihinde ziyaret edecektir.

Sayın Bakanımızın bahsekonu ziyareti çerçevesinde, Filistin Dışişleri Bakanı Sayın Riyad Malki ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'la da biraraya gelmesi planlanmaktadır.

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