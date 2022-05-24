15 yıl sonra bir ilk! Talimat Başkan Erdoğan’dan geldi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistin ve İsrail ile görüşecek

İşte Türkiye İsrail arasındaki kritik gelişmeye ilişkin tüm ayrıntılar...

NORMALLEŞME SÜRECİNDE YENİ BİR SAYFA

Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşme sürecinde yeni haftada kritik bir ziyaret gerçekleşecek. Daha önce İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye gelerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti de yarın gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsrail ziyaretinde mevkidaşı Yair Lapid ile bir araya gelecek.