Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Süre üzer mı? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan SON DAKİKA açıklaması

"HUKUK DEVLETİYLE BAĞDAŞMAYAN HAKSIZLIKLAR AK PARTİ İLE ORTADAN KALDIRILDI"

Yargıdaki alt mahkemelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarını kabul etmemeleri ve Osman Kavala ile ilgili kararlar nedeniyle "Türkiye'nin hukuk devleti olmaktan çıktığı" ve "Türkiye'de demokrasinin zayıfladığı" iddiasına ilişkin soru üzerine Bozdağ, birkaç isim üzerinden Türkiye hakkında hem Avrupa Konseyi hem de Türkiye'de kararlar ve hükümler verildiğini, bunların dışında cezaevlerindeki diğer insanlarla ilgili hak ihlali gibi konuların gündeme getirilmediğini söyledi.

Birkaç kişi üzerinden Türkiye'nin yargı, infaz sistemi ve hukuk devleti anlayışını kimsenin sorgulayamayacağını, bu doğrultuda adil ve doğru bir sonuca kimsenin varamayacağını vurgulayan Bozdağ, AK Parti iktidarında hukuk devletinin güçlendirilmesi için yapılan reformları anlattı.

AÇIK CEZAEVLERİNDEKİ HÜKÜMLÜLERİN KOVİD-19 İZİNLERİ

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin 31 Mayıs'ta sona erecek Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin uzatılmasıyla ilgili taleplere ilişkin soru üzerine Bozdağ, konuyla ilgili büyük bir beklentinin olduğuna dikkati çekti.

Bugüne kadar 413 bin 652 hükümlünün Kovid-19 izninden yararlandığını, halen 103 bin 532 hükümlünün de izninin devam ettiğini dile getiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"AK Parti MYK'da bu konu konuşuldu, bir değerlendirme yapıldı. Yarın kabinede bir sunumum olacak. O değerlendirmeden sonra bir karar çıkarsa kamuoyuyla paylaşılacak. Elbette olumlu bir şey olduğu zaman Sayın Cumhurbaşkanı'mız bunu açıklayacaktır."

KİRACILARLA İLGİLİ DÜZENLEME ÇALIŞMASI

Bazı konut sahiplerinin kiracıları birtakım bahanelerle evinden çıkarmalarına ilişkin soru üzerine Bozdağ, Borçlar Kanunu'nda kiracıları koruyan önemli hükümlerin yer aldığı yanıtını verdi.

Son zamanlarda büyükşehirler başta olmak üzere pek çok yerde kiracıları zorlayan, onları zorla çıkarmak isteyen ve kiracıların karşılayamayacağı miktarda kira artışı talep eden ev sahiplerinin olduğuna ilişkin ciddi haberlerin bulunduğuna değinen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Tabii bu konu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın konusu. Onlar bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber çalışma yapıyorlar. Adalet Bakanlığı olarak da bu çalışmalara katkı veriyoruz. Çalışma henüz bitmiş değil, sürüyor ama bu konuyla ilgili ortada bir mesele var. Bu meseleye de vaziyet ediliyor."

Bozdağ, kiralarla ilgili kanunlardaki hükümlerde ortaya konulan bir standardın bulunduğunu hatırlatarak, "Tamamen serbest sözleşme ilkeleri çerçevesinde kiralayan ile kiracı arasındaki ilişkiyle şekilleniyor ama yasa bu noktada asgari müşterekleri ve usulü ortaya koyuyor. Haksızlık yapmak isteyene karşı kiracıyı da koruyor. Ev sahibini de kiracıya karşı koruyan pek çok hüküm var." dedi.

Olası bir düzenlemede nelerin yer alacağına değinen Bozdağ, "Hem ev sahibinin hem de kiracının hukukunu koruyacak makul bir formül ortaya çıkarsa bu formülle ilgili adım atabiliriz ama şu anda henüz böyle bir formül ortaya çıkmış değil, ilgili bakanlıklar çalışıyor." ifadelerini kullandı.