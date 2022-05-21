Türk Mutfağı Haftasında Balıkesir kahvaltısını Emine Erdoğan tanıtacak
İstanbul Harbiye’de "Uluslararası Balıkesir Kahvaltı Festivali" lansmanı gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dünyada ve Türkiye’de ilk kez Balıkesir kahvaltısının, Cumhurbaşkanlığı ve Kültür Bakanlığı desteğiyle Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri ile tanıtılacağını söyledi. Tanıtımın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından yapılacağı kaydedildi. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer canlı yayında aktardı.
Dünyada ve Türkiye'de ilk kez Balıkesir kahvaltısının, Cumhurbaşkanlığı ve Kültür Bakanlığı desteğiyle Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri ile tanıtılacak. Tanıtımı ise Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından yapacak.
Şişli Harbiye'de bir otelde gerçekleştirilen ve Balıkesir lezzetlerinin tanıtıldığı kahvaltılı etkinliğe Balıkesir Valisi Hasan Işıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Erdoğmuş ve Balıkesirli Oyuncu İlker Ayrık katıldı.
VALİ IŞILDIK, "BALIKESİRİN KAHVALTISINI TÜRKİYE VE DÜNYAYA TANICAĞIZ"
Etkinlikte konuşan Vali Işıldak, uzun süredir süren bu çalışmanın sonucuna geldiklerini, kahvaltı festivalinin, 2 Haziran'da Balıkesir'de gerçekleştirileceğini belirterek, "Balıkesir önemli bir gastronomi şehridir. Bu şehirde, özellikle biz diğer ürünlerimizin yanı sıra kahvaltı konseptini ön plana çıkarmak istiyoruz. Kahvaltılık ürünler, Balıkesir'de en doğalı, en kalitelisi ve bahçeden direkt sofraya gelecek şekilde kısa bir yolculukla, güzel sunumlarla, sıcak ve soğuk tüketilecek ürünleri ile çok zengin bir kahvaltı içeriğine oluşturuyor. Bu çalışmaları tüm Türkiye ve dünyaya tanıtacağız inşallah." dedi.
TANITIMA BAŞKAN ERDOĞAN'IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN KATILACAK
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Balıkesir Edremit'te 21 Mayıs Cuma günü 'Türk Mutfağı Haftası'nın açılışını yapacaklarını aktaran Işıldak, "Bu da bizim için çok değerli, kıymetlidir. Balıkesir'i bu dönemde gastronomi alanında hızlı bir atılım yaptığı ve tanıtım atasiyonu yaptığı dönemeçte kendilerinin, Cumhurbaşkanımızın, Kültür Bakanlığı'mızın desteğiyle bizim için özel bir tanıtım fırsatı oluşturacak." şeklinde konuştu.
TÜRKİYE VE DÜNYA TÜRK MUTFAĞI HAFTASI ETKİNLİKLERİ YAPILACAK
Kalite için en öneli şeyin hammadde olduğunu anlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise dünyanın kendi mutfaklarıyla reklamını yaptığını dile getirip Gastronominin gerçek bir turizm alanı olduğunu belirterek ''İnsanlar mutfaklarıyla kültür transfer ediyor, ticaret yapıyorlar. Ciddi manada bundan gelir elde ediyorlar. Bundan üç yıl önce güzel bir ekip kurularak 'Türk mutfağı' çalışması başlatıldı. Bunun Emine Erdoğan himayesinde yapılması da ayrı bir zenginlik, katkıdır. Bu kitap çıktı. Türk Mutfağı kitabı çıktı. Fakat pandemiden dolayı etkin bir tanıtımı yapılamadı. 21-27 Mayıs Dünya Türk Mutfağı haftası ilan edildi. Bu kapsamda da 81 ilimizde ve dünyadaki bütün büyükelçiliklerimizde, konsolosluklarımızda Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri yapılacak. Bu amaçla her yerde var olan kitabın lansmanı ve Türk Mutfağı tanıtımı yapılacak. Şimdi Türkiye lansmanına da Emine Erdoğan hanımefendi yarın bizim Edremit Güre'de bunun festivalinin standına katılacak, tanıtımının başlangıcını yapacak. Biz de balıkesir'in tanıtımı için çabalıyoruz." diye konuştu.
"GASTRONOMİ ARTIK TURİZMİN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR"
Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, amaçlarının. Balıkesir'de üretilen ürünlerin aynı sofrada aynı konsepte buluştuğu bir festival olarak düşündüklerini belirtti. Sabah'ta yer alan habere göre bölgede üretilen kahvaltı ürünlerinin yeniden üretimi, tanıtımı, tüketimi ve bunun sürdürülebilirliğini artırmayı amaçladıklarını ifade eden Kula, "İlimizde yaz aylarıyla sınırlı olan turizm kapsamında Balıkesir'i marka şehir yapmakla birlikte destinasyonu 12 aya yaymak, bunu gastronomiyle desteklemek istiyoruz. Çünkü artık gastronomi turizmin önemli bir parçasıdır." şeklinde konuştu.
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