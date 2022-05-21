Son dakika: Başkan Erdoğan bugün Adana'da! 81 ilden gelecek on binlerce gençle buluşuyor
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 81 ilden gelecek on binlerce gençle buluşuyor. Adana'daki dev şölende gençlere seslenen Başkan Erdoğan, "2023'e 85 milyon omuz omuza yürüyeceğiz" dedi. Muhalefetin gençler üzerinden yaptığı algı operasyonları ve gerginlik ortamlarına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bu ülkeyi sokakta bulmadık. Gençlerimizi peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz. Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı kavgadan, kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız" şeklinde konuştu.
Bugün Adana'da bir başka güzel. Bugün Adana bir başka heyecanlı, bir başka coşkulu.
Adana'yı da bölgesiyle beraber tüm Akdeniz'in parlayan yıldızı haline getirmek için eserlerle, devasa yatırımlarla donattık.
"SON 20 YILDA ARAMIZA KİMSENİN GİRMESİNE İZİN VERMEDİK"
81 vilayetin tamamındaki gençleri gönülden selamlıyorum. Bugün Adana bir başka çoşkulu. Sizler, bugün görüyorum ki kabınıza sığmıyorsunuz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tarımın, bereketin şehri Adana'yı biz bir başka seviyoruz. Hep en ön safta olan vatansever vatandaşlarını seviyoruz. Rabbim stadyumlara sığmayan muhabbetimizi daim eylesin. Son 20 yılda aramıza kimsenin girmesine izin vermedik.
"BİZ BU MİLLETE AŞIĞIZ"
Başbakanlığımızdan itibaren sadece sıkıntıları değil mutluluğunu da paylaştık. Hasret giderdik, ahdimizi yeniledik. Sandıktan çıkan netice ne olursa olsun, ayrım yapmadan şehirlerimize hizmet götürdük. Biz bu millete aşığız. Ve aşık olduğumuz için dağları delerek bu yolda devam ediyoruz. Birileri gençlerimizi kısır kavgalarına dahil etmek isterken, biz buradan kardeşlik mesajları veriyoruz.
Birileri nefret diliyle konuşurken, biz sevgi diliyle konuşuyoruz. Sırtını emperyalistlerine dayayanların gençleri bozuk para gibi harcamasına izin vermeyeceğiz. Sevgili gençler, bizim siyasetimizde kışkırtma yoktur. Bizim siyaset anlayışımızda milleti kutuplaştırmak yoktur. Biz öfkeyi körükleyen değil sevgiyi kardeşliği öne çıkaran bir siyasi geleneğin mensuplarıyız. Siyaset simsarlarına bir mesaj vermeye geldik
"KÜRESEL GÜÇLERİN HESAPLARINA PEŞKEŞ ÇEKİLECEK EVLADIMIZ YOKTUR"
Birileri nefret diliyle konuşurken, biz sevgi diliyle konuşuyoruz. Sırtını emperyalistlerine dayayanların gençleri bozuk para gibi harcamasına izin vermeyeceğiz. Sevgili gençler, bizim siyasetimizde kışkırtma yoktur. Bizim siyaset anlayışımızda milleti kutuplaştırmak yoktur. Biz öfkeyi körükleyen değil sevgiyi kardeşliği öne çıkaran bir siyasi geleneğin mensuplarıyız. Bugün buraya sadece kucaklaşmaya gelmedik. Bayat senaryolarla ülkemizi bölmeye çalışanlara net mesaj vermeye geldik. Türkiye'nin geleceğine kimsenin ipotek koyamayacağını aktarmaya geldik. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. emperyalistlere taşeronluk yapanların kirli ellerine bırakmayacağız. İstiklal ve istikbalimize leke sürdürmeyeceğiz. Son 20 yılda olduğu gibi 2023'e giden süreçte de 85 milyonun tamamını kardeşimiz bilecek, omuz omuza yürüyeceğiz. Bizim milletimizden başka pusulamız yoktur. Bizim küresel güçlerin hesaplarına peşkeş çekilecek evladımız yoktur.
Türkiye'nin 81 ilinden 100 bini aşkın genç Adana Gençlik Şöleni'nde bir araya geliyor.
GENÇLERİN TALEPLERİNİ DİNLEYECEK
Başkan Erdoğan, bir çoğu 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlerle sohbet edecek, onların taleplerini dinleyecek.
Büyük Gençlik Şöleni, Adana'da son zamanlardaki en kapsamlı etkinlik olacak.
"ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERİN KİLİDİ ŞU VEYA BU PARTİ DEĞİL GENÇLERİMİZDİR"
Başkan Erdoğan, "Bu şölende gençlerimizin enerjisinden ve heyecanından bir kez daha istifade etme imkanı bulacağız. Tüm gençlerimizi Adana Stadyumu'ndaki şölenimize davet ediyorum. 2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanarak ülkesi ve kendi geleceği için siyasi irade ortaya koyacak. Bir başka ifadeyle önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir." ifadelerini kullandı.
Şölenin düzenleneceği Yeni Adana Stadyumu'ndaki hazırlıklar 1,5 ay önce başladı.
"TÜRKİYE'NİN HER TARAFINDAKİ GENÇ KARDEŞLERİMİZİ BURAYA BEKLİYORUZ"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, büyük şölen öncesi hazırlıkları yerinde inceledi. Çelik, "Stadyum Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazır. Bütün genç kardeşlerimizi, Türkiye'nin her tarafındaki genç arkadaşlarımızı, genç kardeşlerimizi buraya bekliyoruz. İsmine yakışan bir gençlik şölenini burada gerçekleştireceğiz." dedi.
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı'nın organize ettiği etkinliğe AK Gençlik'in 81 il teşkilatı mensupları katılacak.
ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALACAK
Adana Gençlik Şöleni'nde ünlü sanatçılar da sahne alacak. Oğuzhan Koç, Tuğçe Kandemir, Uğur Işılak ve Erdem Kınay, Yeni Adana Stadyumu'nda gençlerle buluşacak.
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