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Son dakika: DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan yakalandı! Siyasal ve askeri casusluktan tutuklama kararı verilmişti

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Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
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Son dakika: DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan yakalandı! Siyasal ve askeri casusluktan tutuklama kararı verilmişti

Son dakika haberi... Ankara'da 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada tahliye edildikten sonra başsavcılığın itirazı üzerine hakkında tutuklama kararı verilen Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan yakalanarak sağlık kontrolünden geçirildi.

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