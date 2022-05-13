Son dakika: Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Katar Emiri Al Sani ile görüşecek

Büyükelçi Al Sani, yaptığı açıklamada, Katar Emiri Al Sani'nin Türkiye ziyaretinin, dünyanın her düzeyde büyük zorluklar ve zor zamanlardan geçtiği, bu zorluklarla yüzleşmek ve bunlara karşı koymak için yapıcı iş birliği ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişi gerektiren bir döneme denk geldiğini ifade etti.