Son dakika: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Ankara’da! Başkan Erdoğan Külliye’de resmi törenle karşılayacak

TOKAYEV'İN GÖREVE GELMESİNİN ARDINDAN TÜRKİYE'YE İLK RESMİ ZİYARETİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev'in göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk devlet ziyareti sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, ikili ve çok taraflı düzeyde iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.