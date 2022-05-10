Son dakika: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Ankara'da! Başkan Erdoğan Külliye'de resmi törenle karşılayacak
Son dakika haberi.... Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Tokayev onuruna resmi akşam yemeği verecek.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başkan Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.
Tokayev ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 11.25'te Esenboğa Havalimanı'na indi.
Tokayev'i havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, valilik ve belediye yetkilileri ile Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev karşıladı.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tokayev'i resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.
TOKAYEV'İN GÖREVE GELMESİNİN ARDINDAN TÜRKİYE'YE İLK RESMİ ZİYARETİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev'in göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk devlet ziyareti sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, ikili ve çok taraflı düzeyde iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
İkili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülen temaslarda, ikili ilişkilere önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma, protokol ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 0,99 faiz 500.000 - 600.000 - 700.000 - 800.000 TL konut kredisi hesaplama: Aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?
- 0,99 faiz 100.000 - 200.000 - 300.000 - 400.000 TL konut kredisi hesaplama: Aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?
- Konut kredisi faiz oranları: 10 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti BBVA, TEB, İş Bankası ev kredisi ne kadar?
- %0,89, %0,99 konut kredisi hesaplama: 2022 yeni konut kredisi kredi tutarına göre aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?
- İlk defa ev alacaklara devlet desteği! 2022 düşük faizli konut kredisi şartları neler? Yeni ev kredisi veren bankalar hangileri?
- Jody Lukoki neden öldü? Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Jody Lukoki kimdir, kaç yaşındaydı? SON DAKİKA HABERLER
- Askerlik yol parası nedir, ne zaman yatacak 2022? Mayıs ayı bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?
- 3600 ek gösterge toplantısı ne zaman, ertelendi mi? 3600 ek gösterge son toplantı ne zamana ertelendi?
- BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? BİLSEM değerlendirme sonuçları açıklandı mı?
- 0.99 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut başvuruları nereden, nasıl yapılacak?
- Yerli pasaport nedir, ne zaman çıkacak? Yerli pasaport kimlere, hangi tarihte verilecek?
- 0.99 kredi veren bankalar hangileri? Konut kredi faizleri nereden, nasıl hesaplanır?