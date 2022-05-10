Son dakika: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Ankara'da! Başkan Erdoğan Külliye'de resmi törenle karşıladı
Son dakika haberi.... Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i resmi törenle karşıladı.
Tokayev'in bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.
Erdoğan ve Tokayev'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Tokayev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, merdivenlerde Türkiye ve Kazakistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.
Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Tokayev, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev onuruna resmi akşam yemeği verecek.
Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başkan Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.
Tokayev ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 11.25'te Esenboğa Havalimanı'na indi.
Tokayev'i havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, valilik ve belediye yetkilileri ile Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev karşıladı.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tokayev'i resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.
TOKAYEV'İN GÖREVE GELMESİNİN ARDINDAN TÜRKİYE'YE İLK RESMİ ZİYARETİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev'in göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk devlet ziyareti sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, ikili ve çok taraflı düzeyde iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
İkili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülen temaslarda, ikili ilişkilere önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma, protokol ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde olacak.
ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ
Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Tokayev, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Tokayev, çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.
Tokayev, saygı duruşunun ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Tokayev, deftere şunları yazdı:
"Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyor, köklerimiz bir Türk halkına saygılarımı iletiyorum. Kazakistan ile Türkiye'nin dostluğu daima olsun. İki ülke arasındaki iş birliği gelişmeye devam etsin. Kardeş Türk halkına esenlikler ve bereket diliyorum."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile beraberindeki heyet, Anıtkabir ziyaretinde Tokayev'e eşlik etti.
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