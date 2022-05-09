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Son dakika | İş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması davasında Alparslan Kuytul gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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Son dakika | İş insanı Koray Sarısaçlı’nın kaçırılması davasında Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Son dakika haberi... Adana'da iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile ilgili davada hakkında yakalama kararı çıkartılan Alparslan Kuytul, gözaltına alındı.

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