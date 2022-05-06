MSB son dakika: Askerlik PCR testi kalktı mı? Askerlikte sev öncesinde zorunlu olan PCR testi uygulaması kalktı mı?

Askerlik PCR testi kalktı mı? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklaması ile yükümlülere sevk öncesinde tarama amaçlı yaptırılan PCR testi uygulaması ile ilgili detaylar belli oldu. Bu gelişmelerin ardından PCR testi uygulamasının kalkıp kalkmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, askerlik PCR testi kalktı mı? Askerlikte sev öncesinde zorunlu olan PCR testi uygulaması kalktı mı? İşte cevaplar...

ASKERLİK PCR TESTİ KALKTI MI?

MSB'den yapılan son dakika açıklamasına göre, yükümlülere sevk öncesinde tarama amaçlı yaptırılan PCR testi uygulamasına son verildi.