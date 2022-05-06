MSB son dakika: Askerlik PCR testi kalktı mı? Askerlikte sev öncesinde zorunlu olan PCR testi uygulaması kalktı mı?
Askerlik PCR testi uygulaması ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. MSB ASAL tarafından Mayıs 2022 sınıflandırma dönemi ile 2022 yılı bedelli askerlik celp ve sevk duyurusu yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından askerlik PCR testi hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, askerlik PCR testi kalktı mı? Askerlikte sev öncesinde zorunlu olan PCR testi uygulaması kalktı mı? İşte konu hakkında merak edilenler...
Askerlik PCR testi kalktı mı? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklaması ile yükümlülere sevk öncesinde tarama amaçlı yaptırılan PCR testi uygulaması ile ilgili detaylar belli oldu. Bu gelişmelerin ardından PCR testi uygulamasının kalkıp kalkmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, askerlik PCR testi kalktı mı? Askerlikte sev öncesinde zorunlu olan PCR testi uygulaması kalktı mı? İşte cevaplar...
ASKERLİK PCR TESTİ KALKTI MI?
MSB'den yapılan son dakika açıklamasına göre, yükümlülere sevk öncesinde tarama amaçlı yaptırılan PCR testi uygulamasına son verildi.
SEVK BELGELERİ NE ZAMAN ALINACAK?
12 Mayıs 2022 tarihindeki celp ve sevk döneminde sevke tabi olacaklar sevk belgesini 06 Mayıs 2022 tarihinden itibaren, diğer celp ve sevk dönemlerinde sevke tabi olacaklar ise sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.
TESTİ POZİTİF OLANLAR
Kendiliğinden test yaptırıp test sonucunun pozitif olduğunu belgeleyenlerin askere sevkleri;
* Er (bedelli kapsamındakiler dahil) statüsündekilerin izolasyon süresinin bitimini takip eden gün,
* Yedek subay/astsubay adayı statüsündeki yükümlülerin izolasyon süresi bitim tarihi, sevk tarihi bitiminden sonra ise takip eden ilk yedek subay/astsubay celp ve sevk döneminde askerlik şubelerince yapılacaktır.
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- MSB son dakika: Askerlik PCR testi kalktı mı? Askerlikte sev öncesinde zorunlu olan PCR testi uygulaması kalktı mı?
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