Thodex davasında ara karar açıklandı! Thodex davasında son durum ne?

"İÇERİDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPILACAĞI AKLIMIZA GELMEZDİ"



Tutuklu sanık Mesut Can Arbaz şirkette yazılımcı olarak çalıştığını kaydederek "Firmanın sorumlusu firmanın sahibidir. Ortada alınmış bir para varsa güvenilir kişi bu kişidir. Nasıl dışarıdaki kişiler tarafından soyulmaz diye görevimiz vardı, buna kafa yoruyorduk. İçeriden böyle bir şey yapılacağı aklımıza gelmezdi" ifadelerini kullandı. Arbaz, Faruk Fatih Özer'e inanmayı seçtiğini belirterek "Çünkü çevresindeki büyük insanları da yarı yolda bırakmış olacaktı. İnsanları dolandırıp yurtdışına kaçacağına ihtimal vermiyordum ama sonra kendisi yurtdışına çıktığını açıkladı" dedi. Tutuklu sanık Ergün Acar da üzerine atılı suçlamaları reddederek işlemediği bir suçtan dolayı cezaevinde olduğunu belirtti.

FATİH ÖZER'İN YENGESİ: KAYNIMIN SADECE BÖYLE BİR YARARI OLDU



Tutuksuz sanık Zuhal Özer, sigortadan yararlanmak için Thodex'te çalışır gözüktüğünü, hayatında hiç yurtdışına gitmediğini iddia ederek "Altımda çalışanlar olduğu söylenmiş iddianamede. 2 tane çocuğum var, onları büyütmek için uğraştım. Kriptodan falan anlamam. Benim şirkette sadece sigortam yattı. Genel sağlık sigortasından yararlanmak ve emekliliğim için sigortam yattı. Kaynımın sadece böyle bir yararı oldu buna da yarar denir mi bilmiyorum ama" dedi. Mahkeme başkanı sanığa "Neden eşinin şirketinde çalışmadın" şeklinde soru yöneltince sanık "Biz Faruk Fatih Özer'le abla kardeş gibiydik. Eşimin yanında çalışmak aklıma gelmedi. Eşim böyle bir teklifte bulunmadı kaynım bulundu. Yeğenlerim için böyle bir şey yapmak istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde cevap verdi. Diğer tutuksuz sanıklar da üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraat etmeyi talep etti.