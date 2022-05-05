Son dakika: Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü. Görüşmede Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Öte yandan Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Emmanuel Macron'u tebrik ederek, seçim sonuçlarının Fransa için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İKİŞKİLER VE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
SEÇİM TEBRİĞİ
Başkan Erdoğan, görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Emmanuel Macron'u tebrik ederek, seçim sonuçlarının Fransa için hayırlı olması temennisinde bulundu.
"TÜRKİYE VE FRANSA'NIN ROLÜ ÖNEMLİ"
Başkan Erdoğan, Türkiye-Fransa ilişkilerinin ortak kıta Avrupa'nın küresel rolü bakımından da büyük önem taşıdığını ifade etti.
"MÜZAKERE DESTEKLENMELİ"
Türkiye olarak Ukrayna'daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi noktasında ellerinden gelen tüm çabayı sergilediklerini belirten Başkan Erdoğan, müzakere sürecinin desteklenmesinin önemli olduğunu dile getirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN, MALEZYA KRALI İLE GÖRÜŞTÜ
Macron ile teması öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile de telefonda görüştü.
TÜRKİYE-MALEZYA İLİŞKİLERİ ELE ALINDI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Malezya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rohinga Müslümanlarının durumu dahil bölgesel konular ele alındı.
İki lider karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hıdırellezde gül ağacının altına dilek ne zaman gömülür? Hıdırellezde gül ağacının altına dilek ne zaman gömülür?
- Nisan ayı enflasyon oranları belli oldu mu? TUİK ile TEFE-TÜFE, kira artış oranı açıklandı mı? İşte güncel rakamlar...
- Gram, çeyrek, 22 ayar altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? İslam Memiş altın yorumları...
- 5 MAYIS GÜNCEL SİGARA FİYATLARI: Bugün sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? Philip Morris, BAT ve JTİ zamlı fiyat listesi...
- Camdaki Kız bu hafta yayınlanacak mı, var mı? Camdaki Kız bu akşam neden yok, final mi yaptı? 5 Mayıs Kanal D yayın akışı...
- Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam var mı, yok mu? Barbaroslar final mi yaptı, neden yok? 5 Mayıs TRT 1 yayın akışı...
- Survivor'da nefes kesen fragman! Merve Aydın Survivor'dan diskalifiye olacak mı? Merve Aydın'ın annesi kimdir, vefat mı etti?
- Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Şampiyonlar Ligi finali hangi ülkede oynanacak 2022? Liverpool ile Real Madrid...
- KRİTİK GÜN! Nisan ayı enflasyon oranları açıklandı mı? Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...
- Sun Tekstil halka arz ne zaman? Sun Tekstil halka arz hisse fiyatı ve hisse kodu nedir?
- Bayramdan sonra okullar ne zaman açılıyor? Perşembe ve Cuma günü, yarın okullar var mı? MEB son açıklamalar...
- Bir kereye mahsus 600 TL ödeniyor! Ödemenizi anından PTT üzerinden çekebilirsiniz! Sadece çocuğu olacak aileler yararlanıyor...