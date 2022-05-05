Son dakika: Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İKİŞKİLER VE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

SEÇİM TEBRİĞİ

Başkan Erdoğan, görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Emmanuel Macron'u tebrik ederek, seçim sonuçlarının Fransa için hayırlı olması temennisinde bulundu.