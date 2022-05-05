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Son dakika: Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

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Giriş Tarihi: 05.05.2022 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü. Görüşmede Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Öte yandan Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Emmanuel Macron'u tebrik ederek, seçim sonuçlarının Fransa için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İKİŞKİLER VE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

SEÇİM TEBRİĞİ

Başkan Erdoğan, görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Emmanuel Macron'u tebrik ederek, seçim sonuçlarının Fransa için hayırlı olması temennisinde bulundu.

"TÜRKİYE VE FRANSA'NIN ROLÜ ÖNEMLİ"

Başkan Erdoğan, Türkiye-Fransa ilişkilerinin ortak kıta Avrupa'nın küresel rolü bakımından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

"MÜZAKERE DESTEKLENMELİ"

Türkiye olarak Ukrayna'daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi noktasında ellerinden gelen tüm çabayı sergilediklerini belirten Başkan Erdoğan, müzakere sürecinin desteklenmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN, MALEZYA KRALI İLE GÖRÜŞTÜ

Macron ile teması öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile de telefonda görüştü.

TÜRKİYE-MALEZYA İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Malezya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rohinga Müslümanlarının durumu dahil bölgesel konular ele alındı.

İki lider karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.

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