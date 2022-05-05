Milli Savunma Bakanı Akar, Liberya Savunma Bakanı Ziankahn ile görüştü

İkili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, iki ülke arasında askeri eğitim ve iş birliğinin artırılması ve FETÖ ile mücadelede iş birliği konularının da üzerinde durulduğu belirtildi.

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