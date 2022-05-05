Milli Savunma Bakanı Akar, Liberya Savunma Bakanı Ziankahn ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Liberya Savunma Bakanı Daniel Dee Ziankahn ile görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Akar, Ziankahn'ı Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Liberya Savunma Bakanı Ziankahn'ın şeref defterini imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüştü.
İkili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, iki ülke arasında askeri eğitim ve iş birliğinin artırılması ve FETÖ ile mücadelede iş birliği konularının da üzerinde durulduğu belirtildi.
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