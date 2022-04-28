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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

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