Ukrayna-Rusya savaşında barış için ilk durak Ankara! BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Başkan Erdoğan ile bugün görüştü

ZELENSKİY GUTERRES'E TEPKİ GÖSTERDİ

Guterres, Türkiye temaslarının ardından yarın Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Perşembe ise Kiev'de Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek. Her iki ziyaret, Guterres'in işgalin başından beri krizin çözümüne dair attığı ilk büyük adım oldu. Guterres, işgalin başından beri Zelenskiy ile sadece bir kez, 26 Mart'ta telefonla iletişim kurdu. Putin ise BM Genel Sekreteri ile iletişim kurmayı reddetti. Zelenski, Guterres'i, ilk durağının Rusya olmasından ötürü de eleştirdi. "Bu kararın bir mantığı yok" diyen Zelenskiy, "Savaş Ukrayna'da. Moskova sokaklarında ceset yok. Mantıklı olan önce buraya gelip işgalin sonuçlarını görmek olurdu" şeklinde konuştu.