Ukrayna-Rusya savaşında barış için ilk durak Ankara! BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Başkan Erdoğan ile bugün görüşecek
Son dakika haberi... Hafta içinde Moskova ve Kiev’e giderek üçüncü ayına giren işgalde barış umudu arayacak BM Genel Sekreteri Guterres’in ilk durağı Ankara. Guterres, Ukrayna ve Rusya liderlerini buluşturmayı hedefleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün görüşecek.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Moskova ve Kiev temasları öncesinde bugün Ankara'ya gelerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
Söz konusu ziyaret, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) yönelik 'Dünya 5'ten büyüktür' itirazını yüksek sesle dillendirdiği bir döneme rastlıyor. Savaşı sona erdirmek için bir diyalog süreci başlatmak istediğini söyleyen Guterres'in Ankara ziyareti bu anlamda dikkat çekiyor. İşgalin başlamasının ardından Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarını ilk kez Antalya'da buluşturan Türkiye, ayrıca İstanbul'da iki ülkenin müzakere heyetlerini ağırlamıştı. İşgali kınayan Ankara, iki ülke liderlerini bir masa etrafında buluşturmaya yönelik çabalarını sürdürüyor.
ZELENSKİY GUTERRES'E TEPKİ GÖSTERDİ
Guterres, Türkiye temaslarının ardından yarın Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Perşembe ise Kiev'de Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek. Her iki ziyaret, Guterres'in işgalin başından beri krizin çözümüne dair attığı ilk büyük adım oldu. Guterres, işgalin başından beri Zelenskiy ile sadece bir kez, 26 Mart'ta telefonla iletişim kurdu. Putin ise BM Genel Sekreteri ile iletişim kurmayı reddetti. Zelenski, Guterres'i, ilk durağının Rusya olmasından ötürü de eleştirdi. "Bu kararın bir mantığı yok" diyen Zelenskiy, "Savaş Ukrayna'da. Moskova sokaklarında ceset yok. Mantıklı olan önce buraya gelip işgalin sonuçlarını görmek olurdu" şeklinde konuştu.
RUSYA ODESA'YI FÜZELERLE VURDU: 8 ÖLÜ
İşgal üçüncü ayına girerken Rusya, şu ana dek saldırılardan görece daha az etkilenen güneydeki Odesa kentini vurdu. Bir füzenin sivil binaya isabet etmesi sonucu biri bebek sekiz kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca yakınlardaki bir depo da vuruldu. Moskova, depoda Batılı ülkelerin Ukrayna'ya gönderdiği silahların tutulduğunu açıkladı. Söz konusu saldırı, Rus ordusunun, Ukrayna'nın güneyini boydan boya ele geçirerek Moldova'daki Rusya yanlısı ayrılıkçı Transdinyester bölgesine erişim sağlamayı hedeflediklerini açıklaması sonrasında yaşandı. Transdinyester'e ulaşma hedefi, Mariupol'den sonra Rus ordusunun Odesa kentine yöneleceği anlamına geliyor.
BAŞKAN ERDOĞAN ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Başkan Erdoğan, garantörlük konusuna da ilkesel olarak olumlu baktıklarını dile getirdi. Twitter'dan bir açıklama yapan Zelenski ise görüşmede Erdoğan'dan, Azovstal çelik fabrikası dahil Mariupol'deki sivillerin acilen tahliyesi için destek istediğini söyledi. Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor. Öte yandan Mariupol'deki duruma dikkat çeken BM, sivillerin tahliyesi için "çatışmalara derhal son verilmesi" çağrısında bulundu.
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