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Son dakika: Bursa'da cezaevi aracına saldırı: PKK'lı isimler yakalandı

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Giriş Tarihi: 25.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
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Son dakika: Bursa’da cezaevi aracına saldırı: PKK’lı isimler yakalandı

Son dakika... Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen saldırının PKK'lı failleri yakalandı. Hain saldırıda otobüsteki infaz koruma memurlarından Cengiz Yiğit şehit olmuştu.

Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen saldırının PKK'lı failleri yakalandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Mudanya Yolu Sanayi Caddesi'nde, Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na giden infaz koruma memurlarını taşıyan 16 GJ 868 plakalı otobüsün geçişi sırasında patlama oldu.

Hain saldırıda otobüsteki infaz koruma memurlarından Cengiz Yiğit (36) şehit oldu.

Saldırıda yaralananlara Bursa Şehir, Çekirge ve Gemlik Devlet Hastanesi'nde müdahale edildi.

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