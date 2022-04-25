Bayram tatili kaç gün olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine sonrası açıklayacak
Son dakika haberine göre: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak. Toplantıda Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, Irak'ın kuzeyinde teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kilit operasyonu ve ekonomi konuları ele alınacak. Ayrıca toplantıda Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da belli olacak.
Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de toplanacak. Ramazan ayı sona ererken "Bayram tatili kaç gün olacak?" sorusu bugün cevabını bulacak.
Masada hem iç hem de dış politikaya dair önemli başlıklar var. Vatandaşı yakından ilgilendiren bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı da toplantıda masada.
PENÇE KİLİT VE ABLUKA EREN OPERASYONLARI MASADA
Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştiği operasyonda son durum değerlendirilecek. Ayrıca terörün kaynağında yok edilmesi stratejisi kapsamında atılabilecek ek adımlar da kabinenin gündeminde olacak.
Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Pençe-Kilit operasyonundaki son durum ile ilgili kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.
1 MAYIS VE BAYRAM KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK
Ayrıca terör örgütlerinin kentlere yaymak istediği eylemler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri ile bayrama yönelik güvenlik önlemleri de görüşülecek.
İSTANBUL SÜRECİ VE GUTERRES İLE GÖRÜŞME
Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve etkilerinin de ele alınması beklenen Kabine toplantısında, İstanbul sürecinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy zirvesine taşınması için yürütülen diplomatik çabalar da değerlendirilecek. Toplantıda, Ukrayna'daki Türk ticaret gemilerinin durumu ve bölgeye yönelik insani yardımlar gözden geçirilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'yı ziyaret edecek olan BM Genel Sekreteri Antonio Manuel de Oliveira Guterres ile liderler zirvesi konusunu Kabine toplantısı öncesi görüşecek.
MESCİD-İ AKSA'YA SALDIRI
Bir diğer dış politika gündemi de İsrail'in Filistin topraklarına yönelik müdahaleleri olacak. Saldırıların son bulması adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölge liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ile yürüttüğü diplomatik temaslar değerlendirilecek.
VAKA SAYILARINDAKİ DÜŞÜŞ
Koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki düşüş de kabinede ele alınacak.
EKONOMİDE GÜNDEM ENFLASYON
Toplantıda, fahiş fiyatların önüne geçilmesi, halkın alım gücünün yükseltilmesi, gıda fiyatlarında fırsatçılık yapanlar ile stokçulara karşı önlemlerin daha da sertleştirilmesi konuları masaya yatırılacak. Ayrıca istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılmasına ilişkin ekonomi kararları da toplantının gündeminde olacak.
BAYRAM TATİLİ KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE
9 GÜNE ÇIKACAK MI?
Ramazan bayramı yaklaşırken en çok merak edilen bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı konusu toplantıda ele alınacak. 3 gün sürecek olan Ramazan bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil ilan edilmesi gerekiyor. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak.
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