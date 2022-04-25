Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası son dakika açıklamaları! Bayram tatili kaç gün olacak?

BAYRAM TATİLİ KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE

9 GÜNE ÇIKACAK MI?

Ramazan bayramı yaklaşırken en çok merak edilen bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı konusu toplantıda ele alınacak. 3 gün sürecek olan Ramazan bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil ilan edilmesi gerekiyor. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak.