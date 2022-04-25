25 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası son dakika açıklamaları! Bayram tatili kaç gün olacak?

Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası son dakika açıklamaları! Bayram tatili kaç gün olacak?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası son dakika açıklamaları! Bayram tatili kaç gün olacak?

Son dakika haberine göre: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. Toplantıda Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, Irak'ın kuzeyinde teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kilit operasyonu ve ekonomi konuları ele alındı. Başkan Erdoğan toplantı sonrası alınan kararları açıklıyor.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de toplandı. Sona eren toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Ortaya çıkan fiyatların can yaktığının farkındayız.

Bundan sonra fiyatları sebepsizce artıranlara acı duymayacağız.

Açgözlüler fiyatları yükseltiyor.

Küresel ekonomideki bozulmalar fiyatları yükseltti.

Yaşlı ve engelli maaşları bayram öncesi ödenecek.

Fırsatçılara karşı teyakkuzdayız en küçük acıma duymayacağız.

Enflasyonu yeneceğiz, hayat pahalılığının üstesinden geleceğiz.

15 milyar liralık ilave Sosyal Yardım Destek Paketi'yle ilgili çalışmaların sonuna gelinmiştir. Yakında uygulamaya geçireceğiz.

Çarşı ve pazardaki ateşi söndüreceğiz. Fırsatçılara acımayacağız.
Ayrıntılar geliyor

TOPLANTI ÖNCESİ YAŞANAN GELİŞMELER

PENÇE KİLİT VE ABLUKA EREN OPERASYONLARI MASADA

Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştiği operasyonda son durum değerlendirilecek. Ayrıca terörün kaynağında yok edilmesi stratejisi kapsamında atılabilecek ek adımlar da kabinenin gündeminde yer aldı.

Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Pençe-Kilit operasyonundaki son durum ile ilgili kabine üyelerini bilgilendirildi.

1 MAYIS VE BAYRAM KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINDI

Ayrıca terör örgütlerinin kentlere yaymak istediği eylemler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri ile bayrama yönelik güvenlik önlemleri de görüşüldü.

İSTANBUL SÜRECİ VE GUTERRES İLE GÖRÜŞME

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve etkilerinin de ele alınması beklenen Kabine toplantısında, İstanbul sürecinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy zirvesine taşınması için yürütülen diplomatik çabalar da değerlendirildi. Toplantıda, Ukrayna'daki Türk ticaret gemilerinin durumu ve bölgeye yönelik insani yardımlar gözden geçirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'yı ziyaret edecek olan BM Genel Sekreteri Antonio Manuel de Oliveira Guterres ile liderler zirvesi konusunu Kabine toplantısı öncesi görüşüldü.

MESCİD-İ AKSA'YA SALDIRI

Bir diğer dış politika gündemi de İsrail'in Filistin topraklarına yönelik müdahaleleri olacak. Saldırıların son bulması adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölge liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ile yürüttüğü diplomatik temaslar değerlendirildi.

VAKA SAYILARINDAKİ DÜŞÜŞ

Koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki düşüş de kabinede ele alındı.

EKONOMİDE GÜNDEM ENFLASYON

Toplantıda, fahiş fiyatların önüne geçilmesi, halkın alım gücünün yükseltilmesi, gıda fiyatlarında fırsatçılık yapanlar ile stokçulara karşı önlemlerin daha da sertleştirilmesi konuları masaya yatırılacak. Ayrıca istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılmasına ilişkin ekonomi kararları da toplantının gündeminde yer aldı.

BAYRAM TATİLİ KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE

9 GÜNE ÇIKACAK MI?

Ramazan bayramı yaklaşırken en çok merak edilen bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı konusu toplantıda ele alınacak. 3 gün sürecek olan Ramazan bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil ilan edilmesi gerekiyor. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak.

Bayram tatili kaç gün? BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayram tatili 9 gün olur mu? BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA