Yazar Yusuf Alabarda’dan 6’lı masa yorumu: Bu ittifakın Türkiye’yi yönetme şansı yok! Çakal ile plan yapıp...

"MÜŞTEREK OLDULARI KONU YOK"

Nedir sizin müşterekleşmiş olduğunuz siyaset? Mesela önümüzdeki 5 yıl Türkiye'yi yönetmek için yetki aldılar. Sadece olaya güvenlik siyaseti noktasından bakılamaz. Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu, ve partisindeki bir hanım efendi (Selin Sayek Böke)yap, işlet devrelerin hiçbir karşılığı dahi ödenmeden el koyulacağını ve bu ülkenin 300 milyar dolar gibi inanılmaz devasa bütçelerle hayata geçirilmiş projelerini devletleştireceğini söylüyor. Bu bir siyaset tarzıdır. El koymak siyaset tarzı değildir. Bunu devletleştirmek bir siyaset tarzı olabilir. Mesela buna liberal ekonomiden yana olan Ali Babacan ne söyler? Milletin bunu bilmek hakkı değil mi? Elbette hakkıdır.

Keza enerji siyaseti de böyle. Özelleştirme ile ilgili programlar bunlar kendi içinde doğrulukları ve yanlışlıkları ihtiva edebilir. Özelleştirme siyasetinden yana olan Babacan ile 'şeker fabrikaları vatandır satılamaz' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu siyaseti nasıl müşterekleşecek?