Son dakika: Mavi Vatan’da dev tatbikat: 122 gemi ve 12 bin personel! Başkan Erdoğan canlı bağlantı ile katılacak

AKSUNGUR SİHA'DAN MAM-L ATIŞI İCRA EDİLECEK

Tatbikatta her yıl olduğu gibi milli ve yerli geliştirilen silah sistemlerini kullanılıyor. Bu sene farklı olarak deniz kuvvetleri envanterine giren AKSUNGUR SİHA'dan MAM-L atışı icra edilecek. Bugün Seçkin Gözlemci Günü'nde basın mensupları ile diğer ülke ataşelerinin de iştirak edeceği faaliyette, bu atış gerçekleştirilecek.